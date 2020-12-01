У Мережі гаряче обговорюють можливий роман співачки Тіни Кароль з актором Олександром Поповим

Як передає Politeka.net, в Instagram опубліковано свіже відео, зроблене за лаштунками фіналу "Танців з зірками", на якому засвітилися ведучі Тіна Кароль і Олександр Попов (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Тиша у фіналі 🤧 💔 💔 💔 #тиша #тінакароль # александрпопов", - підписані кадри.

Те як, Тіна мило поправляла костюм напарника, поцілунок крадькома в щічку, легкі обійми під час фотосесії - на думку користувачів тільки підтверджують те, що вони нерівно дихають один до одного.

Таким чином, публіка переключилася з "таємного" роману Кароль зі співаком Даном Баланом на щось новеньке. Користувачі обговорили побачене, деякі стверджують, що Попов вже давно має глибокі почуття до Кароль.

До речі, Попов поки офіційно не одружений, але у нього начебто є кохана, яка працює в посольстві.

"Хороший хлопець цей Саша!"

"Коли він вже плаття купить це дол * аное?! І будемо весілля відзначати!!!"- "ще не заробив 🙈 пропоную скинуться по 1 гривні з нас не убуде, а Саша нарешті купить сукню 👌"

"Тіно, а ви і справді мазохістка😳"

"Так вони разом?"- "знають тільки вони❤️" - " а хотілося б 💔"

"Саша закоханий в Тіну давно. Але він дуже не рішучий. А шкода хороший хлопець."

"Тіна тобі ж любити Дан"

"Чому так боляче дивитися ♪ "

Раніше ми повідомляли, одне з фото Тіни з Олександром викликало захоплення в мережі. Виконавиця зображена на тлі декорацій проекту "Танці з зірками" в жовтій сукні з відвертим декольте і довгим розрізом на стегні.

Кароль пустотливо зігнулася і вперлася рукою в груди актора, який сприйняв такі загравання з лукавою посмішкою.

Нагадаємо, Кароль вразила одкровенням про вагітність, Осадча вивідала всю правду.

А ще Politeka писала, що Тіна Кароль на підборах розтягнулася в шаленому шпагаті, Осадча була права.