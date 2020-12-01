У Мережі гаряче обговорюють можливий роман співачки Тіни Кароль з актором Олександром Поповим
Як передає Politeka.net, в Instagram опубліковано свіже відео, зроблене за лаштунками фіналу "Танців з зірками", на якому засвітилися ведучі Тіна Кароль і Олександр Попов (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
"Тиша у фіналі 🤧 💔 💔 💔 #тиша #тінакароль # александрпопов", - підписані кадри.
Те як, Тіна мило поправляла костюм напарника, поцілунок крадькома в щічку, легкі обійми під час фотосесії - на думку користувачів тільки підтверджують те, що вони нерівно дихають один до одного.
Таким чином, публіка переключилася з "таємного" роману Кароль зі співаком Даном Баланом на щось новеньке. Користувачі обговорили побачене, деякі стверджують, що Попов вже давно має глибокі почуття до Кароль.
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До речі, Попов поки офіційно не одружений, але у нього начебто є кохана, яка працює в посольстві.
"Хороший хлопець цей Саша!"
"Коли він вже плаття купить це дол * аное?! І будемо весілля відзначати!!!"- "ще не заробив 🙈 пропоную скинуться по 1 гривні з нас не убуде, а Саша нарешті купить сукню 👌"
"Тіно, а ви і справді мазохістка😳"
"Так вони разом?"- "знають тільки вони❤️" - " а хотілося б 💔"
"Саша закоханий в Тіну давно. Але він дуже не рішучий. А шкода хороший хлопець."
"Тіна тобі ж любити Дан"
"Чому так боляче дивитися ♪ "
Раніше ми повідомляли, одне з фото Тіни з Олександром викликало захоплення в мережі. Виконавиця зображена на тлі декорацій проекту "Танці з зірками" в жовтій сукні з відвертим декольте і довгим розрізом на стегні.
Кароль пустотливо зігнулася і вперлася рукою в груди актора, який сприйняв такі загравання з лукавою посмішкою.
Нагадаємо, Кароль вразила одкровенням про вагітність, Осадча вивідала всю правду.
А ще Politeka писала, що Тіна Кароль на підборах розтягнулася в шаленому шпагаті, Осадча була права.