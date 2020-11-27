Українська співачка і ведуча шоу "Танці з зірками" Тіна Кароль приголомшила схожістю з мамою Дана Балана

Як пише Рoliteka.net, зовнішність двох блондинок-красунь порівняли на фан-сторінці в Instagram.

У мережі опублікували портретні фото Тіни Кароль і Людмили Балан. На знімках вони сміються і дивляться в сторону. На знімках вони сміються і дивляться в бік. Вражає не тільки схожість, але і те, що мама Дана і українська співачка виглядають практично як ровесниці.

Користувачів Мережі просто приголомшило, наскільки жінки схожі на цих фото.

"Ви так схожі, в голові слова Дана«,» дві красуні, як вони схожі", "як мама з доцею«, "чарівні", "кажуть, чоловіки шукають дружин, схожих на матір. Чи Правда?", "Ну красуні", "Ну одне обличчя", "Вау", "дуже схожі", "Боже мій, як вони схожі, як ніби мама з донькою«," Ох, схожі як!", "Капець, як схожі їх посмішки», «буває ж таке😅 😅 😅», «я хвилин 5 не могла зрозуміти де хто 🥺 😹 💖 вони дуже схожі", " єжкін матрьошкін що-ж вони так схожі.. реально ніби мама і дочка ... а може...🤔 🤔 🤔позашлюбна дочка", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше шанувальники Тіни Кароль помітили схожість між її батьком Григорій Ліберман і Даном Баланом, з яким співачці довгий час приписували романтичні стосунки.

Нагадаємо, щаслива Кароль отримала любовне визнання від відомого красеня.

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль і Дан Балан скоро возз'єднаються.

Також Politeka писала, що Кароль ледь вмістила декольте в безсоромну сукню.