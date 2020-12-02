Починаюча актриса Анастасія Шульженко, яка "прославилася" завдяки роману з чоловіком Наташі Королевої Тарзаном, похвалилася фізичною формою

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Анастасія опублікувала відео, на якому займалася розтяжкою. Дівчина з легкістю сіла на шпагат, а також встала на місток, показавши, на що здатне її тіло. Зайнятися собою красуня вирішила вночі.

"Що робити вночі, коли знову здолало безсоння? Вже намагалася читати, фільми дивитися, мову вчити, в результаті прийшла до висновку, що потрібно трохи "помучити" себе фізично", - написала Анастасія під відео, додавши, що давно кинула всі тренування.

У коментарях стали бурхливо обговорювати таланти Шульженко.

"Навіть Тарзанка так не вміє, і Наташка так теж напевно не вміє, Наташка взагалі на своїх борщах і галушках з Глушко на пенсію вийдуть», «Настя ти б зайнялася собою, а не Наташею і Сергієм, пора створити сім'ю дітей народити, а не чужим життям жити. А то потім пізно буде", "класна фігура у класної дівчини", "офігенно", "на роботу ходити не пробували?", "Красива! Прикольне відео, приємне і швидке!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Анастасія Шульженко після "втечі" Тарзана від Наташі Корольової ошелешила покаянням:"Пробач, мій рідний...".

Як повідомляла Politeka, Анастасія Шульженко перетворилася на рудоволосу бестію і знайшла заміну Тарзану: "куди старенькій Корольовій".

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