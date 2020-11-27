Починаюча акторка Анастасія Шульженко, яка "прославилась" завдяки роману з чоловіком відомої російської співачки Наташі Корольової Тарзаном, розповіла про старт "зворотнього відліку"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Шульженко у соцмережі.

Так, у своєму акаунті вона опублікувала фото - очевидно, архівне, адже на ньому вона позує у білій футболці та коротеньких чорних шортах.

"Ну що ж, зворотній відлік почався, вже рахуємо години, а не дні", - так підписала жінка свою світлину.

При цьому вона не стала пояснювати, до чого саме "рахує години". Однак користувачі соцмережі не впустили можливості підколоти її з приводу таких слів.

"Помирати зібралась?", "Ви заспівали! Жах!", - пишуть в коментарях.

Втім, не всі так негативно реагують на Шульженко.

"Красуня ти, таких, як Тарзан, ти знайдешь ще багато. Я за тебе весь час", "Ви красива дівчина, скільки дивилась, що ви знайшли в цьому старинці Тарзані", "Тарзан з Корольовою не зводять очей з годинника. А взагалі, Настя, Дзюба давно задув твій вогонь",

В результаті все стало на свої місця і Анастасія пояснила, до якого моменту вона рахує години. Виявилось, що наступного дня виходить її пісня.

"Завтра день народження у моєї подруги і продюсера і презентація пісні у мене", - розповіла вона.

Нагадаємо, скандал зі зрадами Тарзана отримав продовження.

Як повідомляла Politeka, Пікантне відео Тарзана з двома дівчатами, скандал отримав несподівану розв'язку.

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