Скандальна актриса Анастасія Шульженко, яка розкрила правду про зради Тарзана Наташі Корольовій, презентувала пісню

Як пише Politeka.net, в Instagram у дівчини з'явилися уривки із закритої презентації. Як відомо, красуня записала дует з відомим співаком і стилістом Романом Спектором, якого через зачіску в ЗМІ часто називають двійником Валерія Леонтьєва.

До прем'єри Настя сильно змінилася. Вона пофарбувала волосся в вогненно рудий колір, перетворившись на справжню бестію. Разом з Романом дівчина позувала перед камерами і давала інтерв'ю.

Варто відзначити, що Шульженко довгий час анонсувала старт сольної кар'єри і прем'єру пісні, чим дратувала шанувальників Наташі Корольової. Багато з них вважали, що дівчина робить це на зло зоряній парі, з якою вона веде інформаційну війну. Але в коментарях відписалися і ті, хто підтримує Настю.

«А коли чекати дует з Тарзаном? Він же все одно розлучиться зі своєю курою общипанною, ось і буде вам щастя", "Красуня!!! Куди старенькій Корольовій до тебе..., Я Тарзана розумію... не встояв..перед такою спокусою", " Все було зрозуміло з самого початку!! Вона готова на все заради грошей і становища!",- пишуть люди.

Нагадаємо, що Анастасія Шульженко зробила нову заяву, вразивши видом після хвороби: "потрібен аналіз на...".

Як повідомляла Politeka, нестримна Анастасія Шульженко заспівала і нарвалася на критику: "Тарзан з Корольовою не зводять очей".

Також Politeka писала, що Анастасія Шульженко приголомшила схожістю з Корольовою:"така ж губастенька".