Начинающая актриса Анастасия Шульженко, которая "прославилась" благодаря роману с мужем Наташи Королевой Тарзаном, похвасталась физической формой

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Анастасия опубликовала видео, на котором занималась растяжкой. Девушка без труда уселась на шпагат, а также встала на мостик, показав, на что способно ее тело. Заняться собой красотка решила ночью.

«Что делать ночью, когда опять одолела бессонница? Уже пыталась читать, фильмы смотреть, язык учить, в итоге пришла к выводу, что нужно немного "помучить" себя физически», - написала Анастасия под видео, добавив, что давно бросила все тренировки.

В комментариях стали бурно обсуждать таланты Шульженко.

«Даже Тарзанка так не умеет, и Наташка так тоже наверняка не умеет, Наташка вообще на своих борщах и галушках с Глушко на пенсию выйдут», «Настя ты бы занялась собой, а не Наташей и Сергеем, пора создать семью детей родить, а не чужой жизнью жить. А то потом поздно будет», «Классная фигура у классной девушки», «Офигенно», «На работу ходить не пробовали?», «Красивая! Прикольное видео, приятное и быстрое!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Анастасия Шульженко после "бегства" Тарзана от Наташи Королевой ошарашила покаянием: "Прости, мой родной...".

Как сообщала Politeka, Анастасия Шульженко превратилась в рыжеволосую бестию и нашла замену Тарзану: "Куда старушке Королевой".

Также Politeka писала, что Анастасия Шульженко запела и нарвалась на критику: "Тарзан с Королевой не сводят глаз".