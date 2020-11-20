Актриса Анастасія Шульженко, яка стала знаменитою не завдяки ролям, а роману з одруженим Тарзаном, вразила зворушливими словами

Як передає Politeka.net, 28-річна Шульженко опублікувала рідкісне фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала з коханою і рідною людиною - своїм батьком.

Дівчина тепло обійняла тата, притулившися своїм обличчям до його.

"Мій рідний, прости, що так рідко приїжджаю... Але ти ж знаєш, що це не від того, що не люблю... Ти моя безумовна, безмежна утробна любов...

Просто далеко мені легше усвідомлювати, що ти є, що ти все ще поруч!!! Спасибі тобі за кожен ранок, за кожен вдих, за кожен спогад, за найміцніші обійми в моєму житті, за ту неймовірну турботу, що ти мені дарував!!! З днем народження, Татко!!! Люблю!!!", - Анастасія вилила душу в підписі під цим знімком.

Як відомо, батько актриси помер в 2016 році, але вона й досі звертається до нього, як до живого - пам'ять велика сила.

Користувачі бурхливо обговорюють пост Шульженко в коментарях:

"Так, дівчинка моя! Обіймай частіше татка свого!! Я свого вже не обійму" - "я теж свого вже не обійму, але завжди говорю про нього немов він живий, немов він поруч... Нещодавно їздила додому, думала у мене серце зупиниться у нього на могилі..."

"Ах, Настуся! Так ось у тебе в кого очі-то!"

"Очі татові❤️"

"Такий зворушливий знімок 🙏"

"Яка все-таки ви красива 😍 і тато видно що в молодості був вогонь 🔥"

"Співчуваю Вам, Анастасія! На відстані завжди легше думати, що наші близькі живі і здорові! І все ж, з днем народження вашого тата, йому дуже пощастило з дочкою🙏"

Поки Анастасія видає одкровення в Instagram, її екс-коханець Сергій Глушко (справжнє ім'я Тарзана - ред.) вирішив "втекти" на край світу від усіх проблем і перемивання кісточок його сімейного життя з Наташею Корольовою.

Опинився стриптизер аж в Африці. Артист викладає кадри подорожі в соцмережі.

Нагадаємо, що "воскресла" коханка Тарзана зробила нову заяву, вразивши видом після хвороби: "потрібен аналіз на..."

Як Politeka писала, оголений Тарзан не на жарт розгулявся далеко від Наташі Корольової

Також Politeka повідомляла, що щасливий Тарзан похвалився розвагами в джунглях без Наташі Корольової