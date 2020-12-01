Українська співачка Аліна Гросу похвалилася фігурою в красивій сукні

Зірка нагадала своїм шанувальникам про перший грудень, повідомляє Politeka.net. Красуня похвалилася стрункою фігурою в блискучій сукні біля ялинки.

Артистка вразила фігурою в наряді, який підкреслив її п'яту точку, а завдяки великому вирізу, оголилася ніжна спинка шикарної блондинки.

Співачка доповнила образ красивою зачіскою зі шпилькою збоку.

Українська знаменитість позувала біля ялинки і посміхалася.

"З першим днем зими, улюблені❤️ в парках і на вулицях Люди цілуються, кружляє сніг, кружляє, не впаде... І тільки мені здається, тільки мені здається, щастя і мене неодмінно знайде. Нехай сніг мете, мете, мете.. Мій дід Мороз до мене прийде:)", - написала зірка.

За дві години пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Пісня класна))", "Красуня♥️ і вірш прекрасний♥️", "Алінко, ти обов'язково будеш щаслива... Головне побачити людину, яка тебе цінує !", "Дякую, взаємно🙌", "Квіточка", "Позитивний настрій 👍👍", "Красуня 🔥🔥😍😍", "Красуня🤩захоплююся тобою🔥", "Чудеса✨і краса😍 Вас з першим днем зими ❄️", "Чарівна", "Божественно красива прям Різдвяна ФЕЯ👏", " кльова сукня)👏", "дуже красива", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Аліна Гросу вирішила привітати маму, Анну, з Днем Матері. Зірка опублікувала в Instagram відео з архівними кадрами.

На відео зірка обіймала і цілувала матір, а також показала кілька кадрів, де сама вона була маленькою, а Анна зовсім молода.

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