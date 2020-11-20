Объявилась певица Алина Гросу, выпавшая из информационного поля на несколько недель. Звезда рассказала, в чем дело

Как передает Politeka.net, 25-летняя артистка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором сообщила, что заразилась китайским вирусом (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

К счастью, Алина уже идет на поправку.

По словам певицы, 28 октября ее самочувствие резко ухудшилось, поднялась температура, также она перестала ощущать запахи и вкус.

"Ела лимоны как вату... и пошла сдавать тест - получила положительный. Это не первый случай заражения в моей семье. Мой, к счастью, был в легкой форме. Сделала КТ - у меня нет поражения легких, так что все в порядке, иду на поправку. Из дому не выходила, чтобы никого не заразить. Пила антибиотики. Мне хотели делать уколы, но я отказалась от уколов, потому что боюсь их", - рассказывает на видео Гросу.

В подписи артистка отметила, что другой случай болезни в ее семье был куда тяжелее, при этом она не называет кого именно подкосил недуг.

"Тяжёлая (форма, - ред.) с 75% поражения легких. Тогда было ужасно страшно за очень близкого человека. К счастью реаниматологи, своевременное вмешательство и правильно подобранные препараты, плюс лечение помогли", - поделилась Алина.

Пользователи бурно кинулись обсуждать пост, и Гросу, к слову, многим отвечала, рассказывая о нюансах течения болезни.

"Бувай здорова! Повертайся скоріше!!!"

"Сколько дней вы болели? Высокая температура была в это время?" - "3 недели, практически🙄 температура до 38. В основном, 37,3-37,5"

"АЛИНОЧКА,КРАСАВИЦА,КАКОЙ КОШМАР, ВЫЗДОРАВЛИВАЙ СКОРЕЙ!)😊💋💋❤"

"Крошка ты суперский человечек❤️"

"С кем контактировали в сфере работы или развлечений" - "ни с кем. У меня только закончились съемки в сериале «Двое над пропастью» и подхватила я вирус, вероятнее всего, на съёмочной площадке. Планировала несколько дней выходных после съёмок, поэтому к счастью, даже когда ещё думала, что это обычная простуда, уже находилась дома"

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