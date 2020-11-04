Украинская певица Алина Гросу после развода с супругом нарядилась в «золотое» платье и удивила признанием

Как рассказывает Politeka, фотографию красотка решила опубликовать у себя на странице в Instagram.

«Я наконец-то перекрасилась. Угадайте, в какой цвет?» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Гросу позирует в платье золотого цвета, которое красотка решила до предела приспустить. Благодаря этому в кадр попали безупречные формы девушки.

«Золотая рыбка», «шикарная красота», «блонда – однозначно», «наконец-то. Очень классная», «мед с чем-то», «темный верх и светлый низ», - пишут ее поклонники.

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Как известно, еще прошлым летом состоялась пышная свадьба Алины Гросу с бизнесменом Александром, но брак не протянул и года: мужчина решил уйти от певицы.

«Для меня это было неожиданно. Он меня спросил: «Возможно, разъедемся на 1 месяц? Просто посмотрим, как нам будет отдельно друг от друга». Затем он сказал, что с кем-то познакомился. А потом – что хотел бы попробовать с кем-то другим, может, будет лучше», – откровенно рассказала Алина Гросу в эфире телеканала.

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