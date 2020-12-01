Украинская певица Алина Гросу похвасталась фигурой в красивом платье

Звезда напомнила своим поклонникам о первом декабре, сообщает Politeka.net. Красотка похвалилась стройной фигурой в сверкающем платье возле елки.

Артистка впечатлила фигурой в наряде, который подчеркнул ее пятую точку, а благодаря большому вырезу, оголилась нежная спинка шикарной блондинки.

Певица дополнила образ красивой прической с заколкой сбоку.

Украинская знаменитость позировала возле наряженной ёлочки и улыбалась.

"С первым днем зимы, любимые❤️ В парках и на улицах Люди целуются, Кружится снег, кружится, Не упадёт... И только мне кажется, Только мне чудится, Счастье и меня непременно найдет. Пусть снег метет, метет, метёт.. Мой Дед Мороз ко мне придет :)", - написала звезда.

За два часа пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Песня классная))", "Красотка♥️ И стих прекрасный♥️", "Алинка, ты обязательно будешь счастлива... Главное увидеть человека, который тебя ценит !", "Спасибо большое, взаимно🙌", "Цветочек", "Позитивний настрой 👍👍", "Красавица 🔥🔥😍😍", "Красотка🤩восхищаюсь тобой🔥", "Чудеса✨и красота😍 Вас так же с первым днём зимы ❄️", "Волшебная", "Божественно красива 😍 прям РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФЕЯ 😘", "Клёвое платье)👏", "Очень красивая", - написали пользователи сети.

Напомним, Алина Гросу решила поздравить маму, Анну, с Днем Матери. Звезда опубликовала в Инстаграм видео с архивными кадрами.

На видео звезда обнимала и целовала мать, а также показала несколько кадров, где сама она была маленькой, а Анна совсем молода.

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