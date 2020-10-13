Украинская певица Алина Гросу вызвала переполох в сети прощальными словами, адресованными своему коллеге и другу, известному режиссеру

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм архивное фото, на котором предстала в свадебном платье и фате.

Снимок сделан на съемках ее последнего клипа "Голый король". В обнимку с Алиной позировал режиссер и оператор Дима Манифест, работавший над этим клипом.

Выяснилось, что парень скончался вследствие заболевания (на страничке Манифеста в соцсети Фейсбук пишут о смертельной опухоли).

Гросу растрогала теплыми словами, простившись с другом: "Дима..Димочка Манифест... Локомотив, генератор нереально крутых идей, вечный двигатель...безумно-безумно хороший, солнечный, добрый человек...наверное, "Голый Король" - это одна из последних твоих безграничных, фееричных идей, воплотившихся в жизнь...и мне безумно больно от этого... ты мог столько всего ещё сделать, столько улыбок ещё нам подарить... сердце разрывается... Покойся с миром 🙏🏻😢".

Пользователи кинулись комментировать:

"Жаль Димку ,очень талантливый парень ((((Покойся с миром 😣🙌✨"

"😭только не это"

"Шок.. вічна пам'ять 💔"

"Боже , а что случилось ? 😢"

"Какой ужас! Алиночка, сочувствую!😔"

"А что случилось ? Ужас ("

Ранее мы сообщали, Гросу после развода изменилась до неузнаваемости: певицу путают с другой известной блондинкой - Тиной Кароль.

На новом фото Алина пленила голливудской улыбкой и стильным образом в светлом плаще.

«Прекрасна. Здесь ты похожа на Тину Кароль», «какой шикарный цвет волос и как Вам идёт», «на секунду показалось, что это Тина Кароль», «очень красивая», - отреагировали пользователи.

Напомним, Гросу удивила резкой сменой имиджа после развода, кадры в новом образе: «Похожа на Веру Брежневу».

Также Politeka писала, что мрачная Алина Гросу всполошила откровенным признанием после развода: "Я за ним...".