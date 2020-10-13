Украинская певица Алина Гросу вызвала переполох в сети прощальными словами, адресованными своему коллеге и другу, известному режиссеру
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм архивное фото, на котором предстала в свадебном платье и фате.
Снимок сделан на съемках ее последнего клипа "Голый король". В обнимку с Алиной позировал режиссер и оператор Дима Манифест, работавший над этим клипом.
Выяснилось, что парень скончался вследствие заболевания (на страничке Манифеста в соцсети Фейсбук пишут о смертельной опухоли).
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Гросу растрогала теплыми словами, простившись с другом: "Дима..Димочка Манифест... Локомотив, генератор нереально крутых идей, вечный двигатель...безумно-безумно хороший, солнечный, добрый человек...наверное, "Голый Король" - это одна из последних твоих безграничных, фееричных идей, воплотившихся в жизнь...и мне безумно больно от этого... ты мог столько всего ещё сделать, столько улыбок ещё нам подарить... сердце разрывается... Покойся с миром 🙏🏻😢".
Пользователи кинулись комментировать:
"Жаль Димку ,очень талантливый парень ((((Покойся с миром 😣🙌✨"
"😭только не это"
"Шок.. вічна пам'ять 💔"
"Боже , а что случилось ? 😢"
"Какой ужас! Алиночка, сочувствую!😔"
"А что случилось ? Ужас ("
Ранее мы сообщали, Гросу после развода изменилась до неузнаваемости: певицу путают с другой известной блондинкой - Тиной Кароль.
На новом фото Алина пленила голливудской улыбкой и стильным образом в светлом плаще.
«Прекрасна. Здесь ты похожа на Тину Кароль», «какой шикарный цвет волос и как Вам идёт», «на секунду показалось, что это Тина Кароль», «очень красивая», - отреагировали пользователи.
Напомним, Гросу удивила резкой сменой имиджа после развода, кадры в новом образе: «Похожа на Веру Брежневу».
Также Politeka писала, что мрачная Алина Гросу всполошила откровенным признанием после развода: "Я за ним...".