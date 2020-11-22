Украинская певица Алина Гросу, заразившаяся китайским вирусом, рассказала о своих переживаниях из-за болезни

Как пишет Politeka.net, звезда на несколько недель пропала из виду и лишь на днях рассказала произошедшем. Теперь она выложила в "Инстаграм" новое фото и призналась, что хочет сделать после выздоровления.

На снимке Алина Гросу позирует на кухне в черном платье с большим декольте. Девушка с очень грустным видом сидит за столом, опершись головой на руку. Несмотря на болезнь, она сделала себе роскошную укладку, яркий макияж и надела крупные серьги-кольца.

"Как я соскучилась по родному городу🤗 после болезни, первое что захотелось приехать в Черновцы и увидеть родных.. сказать им как сильно я их люблю... и обнять каждого.. сейчас хочется больше времени проводить с семьей, все остальное: работа, увлечения, хобби улетели на второй план, многое переосознаешь", - отметила певица в описании к фото. - "Говорите чаще близким, как вы их любите❤️ это очень важно!".

Пользователи социальной сети поддержали переболевшую звезду в комментариях:

"Очень красивая! Будьте здоровы!"; "В погоне за Славой, мимо проходит жизнь! Главное это осознать и все как на весах уравновесить 50/50"; "Алиночка Ты лучшая!!!! Обожаю тебя!!!!"; "будьте здоровы, счастливы и любимы всегда!!!💐💖"; "Любовь моя..))))"; "Вы правы, нужно ценить близких"; "Когда к тебе можно в гости?".

Напомним, беда в семье Алины Гросу, что известно о состоянии певицы и ее родных: "75% поражения..."

Как сообщала Politeka, беда у Гросу, в свадебном платье и фате объявила печальную новость

Также Politeka писала, что бесстыжая Гросу посветила «золотыми» упругостями, до предела приспустив платье: «Я наконец-то…»