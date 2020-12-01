Популярна українська співачка Оля Полякова здивувала фанатів, показавшись з новою "вогняною" зачіскою

Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

"Це буде розкішне шоу!!! Чесно, ну це дуже складно, вгадати хто під маскою! А ви б змогли?» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Полякова позує в облягаючій сукні з розрізами, а також незвичними «вогняними» волоссям.

"Спочатку Тарабарова здалася", " Алсу, ти це?", "ну яка ж вона цукерка", " Оля – ти ювелір!",» обалденная«,» сама принадність", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що легендарна українська співачка Оля Полякова здивувала шанувальників новим образом з коротким волоссям

На знімку Полякова показала зблизька свій новий образ, який вона засвітила ще напередодні. Великим сюрпризом для багатьох шанувальників стала нова зачіска співачки. Так, на фото вона постала з коротким волоссям, зачесаним вгору і закріпленими у вигляді трохи неохайного «гребінця».

Доповнюють образ співачки масивні сережки, макіяж зі стрілками і темна помада на губах.

Нагадавши, Оля Полякова приголомшила змінами в зовнішності, змусивши навіть колег-зірок ухнути.

Як повідомляла Politeka, різко помолоділа Полякова осідлала коня і звела з розуму королівським чином: "на Аліну Гросу схожа".

Також Politeka писала, що грайлива Полякова приголомшила змінами в зовнішності, як тепер виглядає зірка.