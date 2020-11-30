Популярная украинская певица Оля Полякова удивила поклонников новым образом с короткими волосами

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым фото в своем Инстаграм.

На снимке Полякова показала вблизи свой новый образ, который она засветила еще накануне. Большим сюрпризом для многих поклонников стала новая прическа певицы. Так, на фото она предстала с короткими волосами, зачесанными вверх и закрепленными в виде немного неряшливого «гребешка».

Дополняют образ певицы массивные сережки, макияж со стрелками и темная помада на губах.

«Фотосессия! Обожаю!», - подписала снимок Полякова.

Она также уточнила, что ее снимала известная фотограф Соня Плакидюк.

Поклонники Поляковой сильно удивлены ее новому образу и бурно обсуждают его в комментариях.

«Брови решают все», «Тут похожа на Гвен Стефани», «Девушка невероятной красоты», «Прям не узнать! Прикольно», «Неожиданно», «Офигеть, неожиданное преображение», «такой и оставайся!», «Просто Барби», «Мадонна», «Ничего себе! Вот это красота. Вы превзошли саму себя)», «Это парик?», «Фу верните ту Олю которая была», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Полякова показала новый снимок.

Уточним, что на фотографии видно побледневшую Олю Полякову в кожаном наряде, одаривая поклонников «ледяным» взглядом. Среди лакнувших оказалась фотограф Соня Плакидюк, которая написала «Это можно выдержать?», а также экс-Nikita Анастасия Кумейко.

Напомним, Оля Полякова огорошила переменами во внешности, заставив даже коллег-звезд ухнуть.

Как сообщала Politeka, резко помолодевшая Полякова оседлала коня и свела с ума королевским образом: "На Алину Гросу похожа".

Также Politeka писала, что игривая Полякова ошеломила переменами во внешности, как теперь выглядит звезда.