Популярная украинская певица Оля Полякова удивила фанатов, показавшись с новой «огненной» прической
Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.
«Это будет роскошное шоу!!! Честно, ну это очень сложно, угадать кто под маской! А вы бы смогли?» - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Полякова позирует в облегающем платье с разрезами, а также непривычными «огненными» волосами.
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«Сначала Тарабарова показалась», «Алсу, ты ли это?», «ну какая же она конфетка», «Оля – ты ювелир!», «обалденная», «сама прелесть», - пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что легендарная украинская певица Оля Полякова удивила поклонников новым образом с короткими волосами
На снимке Полякова показала вблизи свой новый образ, который она засветила еще накануне. Большим сюрпризом для многих поклонников стала новая прическа певицы. Так, на фото она предстала с короткими волосами, зачесанными вверх и закрепленными в виде немного неряшливого «гребешка».
Напомним, Оля Полякова огорошила переменами во внешности, заставив даже коллег-звезд ухнуть.
Как сообщала Politeka, резко помолодевшая Полякова оседлала коня и свела с ума королевским образом: "На Алину Гросу похожа".
Также Politeka писала, что игривая Полякова ошеломила переменами во внешности, как теперь выглядит звезда.