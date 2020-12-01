Популярная украинская певица Оля Полякова удивила фанатов, показавшись с новой «огненной» прической

Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Это будет роскошное шоу!!! Честно, ну это очень сложно, угадать кто под маской! А вы бы смогли?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Полякова позирует в облегающем платье с разрезами, а также непривычными «огненными» волосами.

«Сначала Тарабарова показалась», «Алсу, ты ли это?», «ну какая же она конфетка», «Оля – ты ювелир!», «обалденная», «сама прелесть», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что легендарная украинская певица Оля Полякова удивила поклонников новым образом с короткими волосами

На снимке Полякова показала вблизи свой новый образ, который она засветила еще накануне. Большим сюрпризом для многих поклонников стала новая прическа певицы. Так, на фото она предстала с короткими волосами, зачесанными вверх и закрепленными в виде немного неряшливого «гребешка».

Напомним, Оля Полякова огорошила переменами во внешности, заставив даже коллег-звезд ухнуть.

Как сообщала Politeka, резко помолодевшая Полякова оседлала коня и свела с ума королевским образом: "На Алину Гросу похожа".

Также Politeka писала, что игривая Полякова ошеломила переменами во внешности, как теперь выглядит звезда.