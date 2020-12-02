Курс валют в Україні 2 грудня буде жорстко знищувати гривню, розраховуючи на "захист" Національного банку

Як розповідає Politeka, таким є прогноз фахівців.

Стодоларова купюра подорожчає на 6,21 пункт. До середини минулого дня» вічнозелений " американець вже відібрав у національної валюти 6,03 пункту, але цього йому здалося мало.

Євро також розтрощиться на гривню. Фахівці розповідають, що варто очікувати «стрибка» в 7,01 пункт.

Курс валют в Україні 2 грудня буде таким:

100 доларів-2855,83 грн;

100 євро - 3421,57 грн.

А ось відігратися Українська гривня вирішить на російському рублі. Десять з них можна буде купити за 3,7456 грн.

До цього ми розповідали, що голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин розповів про причини зменшення реального курсу гривні.

За словами Голови Ради НБУ, девальвація відбулася в результаті впливу попиту клієнтів банків на валюту, який виявився вище над пропозицією (на 35 млн доларів в середньому за день). Це частково перекривалося коштом валютної позиції банків.

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