Курс валют в Украине 2 декабря будет жестко уничтожать гривну, рассчитывая на «защиту» Национального банка

Как рассказывает Politeka, таким является прогноз специалистов.

Стодолларовая купюра подорожает на 6,21 пункт. К средине прошлого дня «вечнозеленый» американец уже отобрал у национальной валюты 6,03 пункта, но этого ему показалось мало.

Евро также сокрушится на гривну. Специалисты рассказывают, что стоит ожидать «прыжка» в 7,01 пункт.

Курс валют в Украине 2 декабря будет таким:

100 долларов – 2855,83 грн;

100 евро – 3421,57 грн.

А вот отыграться украинская гривна решит на российском рубле. Десять из них можно будет купить за 3,7456 грн.

До этого мы рассказывали, что глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин рассказал о причинах уменьшения реального курса гривны.

По словам главы Совета НБУ, девальвация произошла в результате влияния спроса клиентов банков на валюту, который оказался выше над предложением (на 35 млн долларов в среднем за день). Это частично перекрывалось за счет валютной позиции банков.

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