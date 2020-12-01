Артист показав, чим займається в компанії самого себе

Відомий російський стриптизер і чоловік Наташі Корольової, Сергій Глушко (Тарзан), показав свої веселощі без дружини

Вже кілька місяців в мережі не вщухає "гул" з приводу зради артиста з актрисою Анастасією Шульженко, передає Politeka.net.

Однак, схоже, стриптизера ніяк не хвилює, що зараз про нього думають люди. Тарзан нещодавно побував у теплих краях, хвалячись активним відпочинком у соцмережі.

А годину тому чоловік Корольової опублікував відео в Instagram, на якому сміявся в камеру і співав. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Артист одягнув смугасту кофту і зняв себе, коли приліг на тренажер в спортзалі.

"Прекрасний день! Прекрасний настрій! Займайтеся спортом! Посміхайтеся, співайте пісні і все буде АКУНА МАТАТА!😀 😀 😀 ",- написав артист.

Відео швидко зібрало понад 3000 лайків і багато коментарів.

"Я рада за вас😊", "і малярія вас не взяла", "" а вас не турбує здоров'я? Аритмія якась або серце після тренувань? Що порадите?", "Розсаду ростить 👀 під фіто лампою👀 чи що🙀 🙀", " таке враження, що ви собі посмішку натягуєте.😬 ", "Лікоть болить 😔", "якось неадекватно", " Люблю рожевий релакс💜 💞 🤴 💃",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Сергій Глушко постав у чорному вбранні з жовтим капелюхом, а в руках Тарзан тримав парасольку.

"Я полетів, але обіцяв повернутися...",- повідомив Сергій у підписі до посту.

У коментарях під постом артист нарвався на критику: шанувальники звинуватили в блюзнірстві, оскільки на фото він сидів на пам'ятнику, а інші навпаки захопилися фігурою артиста, не звертаючи уваги на що-небудь інше.

Нагадавши, Тарзан після втечі від Наташі Корольової з'явився на пляжі в наряді «Адама»: «Брат Волочкової».

Як повідомляла Politeka, "воскресла" коханка Тарзана зробила нову заяву, вразивши видом після хвороби: "потрібен аналіз на...".

Також Politeka писала, що 47-річна Королева оголила зону декольте по максимуму, відповівши на зраду Тарзана.