Известный российский стриптизер и муж Наталии Королевой Тарзан удивил необычным снимком

Как передает Politeka.net, новое фото появилось на Instagram-страничке знаменитости.



"Я улетел, но обещал вернуться...", - сообщил Сергей в подписи к посту.

На фоне скандала о его измене певицы, такое заявление шоумена было довольно странным.

На опубликованном фото он предстал в черном наряде с желтой шляпой, а в руках Тарзан держал зонтик.

В комментариях под постом артист нарвался на критику: поклонники обвинили в кощунстве, поскольку на фото он сидел на памятнике.

"Клоун", "На пособия что-ли улетел? В 12000 уложился?", "Как можно было сесть на памятник. Это кощунство", "Классное фото! Хороший отдых был", "У нас в Рио такие мужчины как Тарзан через одного!", - писали под постом Сергея.

Стоит отметить, что Тарзан разместил уже множество фотографий из Занзибара, где, суди по хештегам, показывал свое эротическое шоу. В кадр попали местные жители, от которых восторгался российский артист, но ни на одном из опубликованных снимком не было его жены Наталии Королевой. Видимо в отношениях звездной пары не все так и гладко.

Напомним, Тарзан после побега от Наташи Королевой появился на пляже в наряде «Адама»: «Брат Волочковой».

Как сообщала Politeka, "воскресшая" любовница Тарзана сделала новое заявление, поразив видом после болезни: "Нужен анализ на...".

Также Politeka писала, что 47-летняя Королева обнажила зону декольте по максимуму, ответив на измену Тарзана.