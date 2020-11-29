Известный российский стриптизер и муж Наталии Королевой Тарзан удивил необычным снимком
Как передает Politeka.net, новое фото появилось на Instagram-страничке знаменитости.
"Я улетел, но обещал вернуться...", - сообщил Сергей в подписи к посту.
На фоне скандала о его измене певицы, такое заявление шоумена было довольно странным.
На опубликованном фото он предстал в черном наряде с желтой шляпой, а в руках Тарзан держал зонтик.
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В комментариях под постом артист нарвался на критику: поклонники обвинили в кощунстве, поскольку на фото он сидел на памятнике.
"Клоун", "На пособия что-ли улетел? В 12000 уложился?", "Как можно было сесть на памятник. Это кощунство", "Классное фото! Хороший отдых был", "У нас в Рио такие мужчины как Тарзан через одного!", - писали под постом Сергея.
Стоит отметить, что Тарзан разместил уже множество фотографий из Занзибара, где, суди по хештегам, показывал свое эротическое шоу. В кадр попали местные жители, от которых восторгался российский артист, но ни на одном из опубликованных снимком не было его жены Наталии Королевой. Видимо в отношениях звездной пары не все так и гладко.
Напомним, Тарзан после побега от Наташи Королевой появился на пляже в наряде «Адама»: «Брат Волочковой».
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Также Politeka писала, что 47-летняя Королева обнажила зону декольте по максимуму, ответив на измену Тарзана.