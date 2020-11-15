Эпатажный Тарзан знает, как удивить армию своих поклонников

Свежее нескромное фото стриптизер опубликовал в своем личном микроблоге Instagram.

На снимке муж Наташи Королевой позирует практически без одежды на фоне пальмы и, видимо, океана.

Ради жаркого кадра Тарзан полностью разделся, прикрыв свою главную "гордость" одним пледом.

"Небаунти ,но тоже прекрасно)", - подписал популярный стриптизер очередное фото в своем Instagram.

Пользователи своеобразно отреагировали на смелый снимок Тарзана. Кто-то похвалил стриптизера за отчаянный поступок, но были и такие фанаты, которые начали писать гневные комментарии под публикацией, утверждая, что у Сергея Глушко якобы начался кризис среднего возраста.

"А Наташа где?", "Зачем тебе это тряпка на теле?", "Кризис среднего возраста", "Шикарный мужчина, прям как наши бразильцы", "Староват уже", "Тарзан в естественной среде обитания", "Нашкодил и на пальму", "Почему его руки напоминают лягушачьи лапки?", "Вы хоть вдвоем там?", "Раздражает этот вечно голый", "Брат Волочковой", - написали они в комментариях.

Ранее мы рассказывали, к кому Тарзан сбежал от Наташи Королевой после скандала с изменами.

Уже несколько дней стриптизер делится снимками с теплых краев.

В этот раз артист опубликовал фото в окружении афроамериканцев. Глушко надел белую рубашку с синим рисунком и шорты. Образ дополнили очки и шляпа. Муж Королевой выглядел очень довольным.

Напомним, что Наташа Королева взвыла после измен Тарзана, под угрозой Пугачева, Собчак и Заворотнюк

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