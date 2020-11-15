Молодая любовница стриптизера Тарзана Анастасия Шульженко сделала новое заявление

Как передает Politeka.net, 28-летняя актриса, ставшая звездой, закрутив роман с женатым на Наташе Королевой Сергеем Глушко (настоящее имя Тарзана - ред.) опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, поблагодарив неравнодушных за внимание и советы. Анастасия поборола болезнь, начинавшуюся как простуда, но впоследствии переросшую в более тяжелую форму.

Так, молодая любовница Тарзана рассказала в подписи о том, что ей приятно вернуться к жизни после полуторанедельной изоляции.

"Так, пора возвращаться, не успела я оправиться после болезни, как #Пятница13 выбила меня из жизни снова на несколько дней))) 😂🙈 И всё же, как это прекрасно выйти на улицу, взять горячий капучино без сахара, с корицей, подышать свежим, прохладным воздухом))) После полуторанедельной изоляции это прям рай) Спасибо тем, кто не побоялся быть со мной и были всё время рядом, без вас бы я не справилась🙏 И за советы по лечению отдельное спасибо, они мне очень пригодились и поставили на ноги🙏 ибо врач пришёл только на четвёртые сутки после того, как вызвала его🤦‍♀️ Был ли это #covid в лёгкой форме - не знаю, нужен анализ на антитела... 🧡🧡🧡Берегите себя и будьте внимательны к своему здоровью🧡🧡🧡", - говорится в сообщении.

Пользователи кинулись комментировать:

"Не болей, красавица!🔥"

"С благополучным выздоровлением, так держать! Позитива и любви Вам 🔥"

"натуральная красота, 👍"

"Да не переживайте вы так, молодая, красивая. Жизнь как зебра. Белая полоса придет по-любому"

Ранее мы сообщали, тяжело заболевшая Шульженко обратилась к публике: «Носите маски, берегите себя. Хотя я не уверена, что они помогают. Мне не помогла. Теперь постельный режим».

Напомним, что сын Тарзана после измен отца озадачил недетскими призывами: «Кайфуйте».

Также Politeka писала, что сын Королевой пошел по стопам отца, сверкнув обнаженным торсом: "Архипка, удачи!".