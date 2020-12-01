Артист показал, чем занимается в компании самого себя

Известный российский стриптизер и муж Наташи Королевой, Сергей Глушко (Тарзан), показал свое веселье без жены

Уже несколько месяцев в сети не утихает "гул" по поводу измены артиста с актрисой Анастасией Шульженко, передает Politeka.net.

Однако, похоже, стриптизера никак не волнует, что сейчас о нем думают люди. Тарзан недавно побывал в теплых краях, хвастаясь активным отдыхом в соцсети.

А час назад муж Королевой опубликовал видео в Инстаграм, на котором смеялся в камеру и пел. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Артист надел полосатую кофту, и снял себя прилегшим на тренажер в спортзале.

"Прекрасный день! Прекрасное настроение!Занимайтесь спортом! Улыбайтесь, пойте песни и все будет АКУНА МАТАТА!😀😀😀", - написал артист.

Видео быстро собрало более 3000 лайков и много комментариев.

"Я рада за вас😊", "И малярия вас не взяла", ""А вас не беспокоит здоровье? Аритмия какая-то или сердце после тренировок? Что посоветуете?", "Рассаду растит 👀 под фито лампой👀 что ли🙀🙀", "Такое впечатление, что Вы себе улыбку натягиваете.😬", "Локоть болит 😔", "Как-то неадекватно", "Люблю розовый релакс💜💞🤴💃", - написали пользователи сети.

Напомним, Сергей Глушко предстал в черном наряде с желтой шляпой, а в руках Тарзан держал зонтик.

"Я улетел, но обещал вернуться...", - сообщил Сергей в подписи к посту.

В комментариях под постом артист нарвался на критику: поклонники обвинили в кощунстве, поскольку на фото он сидел на памятнике, а другие наоборот восхитились фигурой артиста, не обращая внимания на что-либо другое.

Напомним, Тарзан после побега от Наташи Королевой появился на пляже в наряде «Адама»: «Брат Волочковой».

Как сообщала Politeka, "воскресшая" любовница Тарзана сделала новое заявление, поразив видом после болезни: "Нужен анализ на...".

Также Politeka писала, что 47-летняя Королева обнажила зону декольте по максимуму, ответив на измену Тарзана.