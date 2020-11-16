Российская певица Наташа Королева Сразила наповал ярким соблазнительным образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала крутой снимок, на котором позировала в черном платье с глубоким декольте и серебристых сапожках. Наташа сидела на стуле, выпрямив спину и смотря в кадр. Это фото было опубликовано практически сразу после того, как скандал с изменой Тарзана набирал обороты.

«Важно всегда оставаться женщиной! Настоящей, проявлять свои эмоции - смеяться, плакать, кусать пальцы от отчаяния; не бояться быть без грима, понимая, что ты - это ТЫ. И в этом твоя ценность», - подписала фото Королева, добавив, что очень важно в современном мире не превратится в i-шарлатанок.

За несколько недель пост артистки собрал почти 70 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без слов критики.

«Классная старушка», «Столько макияжа, просто тонна ретуши, океан Фотошопа.... неужели все так плохо», «Да фотошоп делает чудеса», «Крутой образ! Столько энергетики! Супер!», «Наташа ты богиня», «Высший пилотаж», «Старая баба перестань себя фотошопить», «Фига се! Я чуть не ослепла. Красотка неземная», - пишут люди.

Напомним, что суровый Галустян разгромил Тарзана после измены Королевой, позор уже не смыть: "Пошел плакать".

Как сообщала Politeka, Тарзан после побега от Наташи Королевой появился на пляже в наряде «Адама»: «Брат Волочковой».

Также Politeka писала, что Наташа Королева после измен Тарзана рассказала о новом горе: "Не выдержало сердечко...".