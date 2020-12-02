Погода в Україні 2 грудня змусить громадян "стукати зубами", крім холодів їх накриють сніг з дощами

Таким є прогноз синоптиків, розповідає Politeka.

На Західній Україні сьогодні опадів не буде, проте радіти не варто: стовпчик термометра покаже від -3 до +3 за Цельсієм. А ось вночі різко похолодає, місцями до -11 морозу.

Українцям на півночі варто очікувати снігу і невеликих денних морозів, аж до -3 за Цельсієм. Після заходу сонця показник опуститься до -4 морозу.

У Києві та передмісті сьогодні буде рясно засипати снігом, а грудень «порадує» -2+1 градусом за Цельсієм. А ось ввечері синоптики прогнозують від -1 до -4 зі знаком «мінус».

Центральним регіонам пощастить ще менше: крім холодів і снігу, місцями пройде дощ. На вулиці буде від +1 до -1 за Цельсієм. Ближче до вечора ситуація зміниться, похолодає до -4 морозу.

Аналогічна погода буде на півдні України. Тут очікується від 2 до 6 за Цельсієм. А ось після заходу сонця похолодає до 0-3 градусів зі знаком "плюс".

Без опадів сьогодні залишаться жителі східної частини країни. Повітря буде в районі -1 і + 1 градуса. А ось ввечері похолодає до-2-4 морозу.

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