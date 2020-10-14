Климат в Украине продолжает стремительно меняться

Об этом в интервью Главреду сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, передает Politeka.

Так, по словам специалиста, с каждым годом температура воздуха в Украине становится все выше, что в итоге приведет к тому, что продолжительность лета в Украине увеличится, а зимы порадуют теплом, но огорчат отстутствием снега.

"Раз в десять лет могут бывать суровые и снежные зимы, но они будут случаться все реже", – прогнозирует климатолог.

Вера Балабух предупреждает также, что повышение температуры может привести к необратимым последствиям в климатической системе Украины.

"Когда речь идет о том, что средняя температура глобально вырастет на два градуса, это значит, что продолжительность теплого периода может увеличиться на 20 дней", – объяснила она.

Ранее мы писали, что посреди осени в Украине выпал первый снег, который принес с собой заметное похолодание. 14 октября снежные осадки накрыли Карпаты на границе Ивано-Франковской и Закарпатской области. Пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста опубликовала фото на странице в соцсети Facebook.

В среду утром на горе Поп Иван Черногорский прошел сильный дождь, который сопровождался мокрым снегом. Состоянием на 8:25 спасатели зафиксировали температуру в -4 градуса, а также густой туман, ограничивший видимость до 50 метров. Земля там присыпана снежной пеленой, судя по снимку, там уже бушует настоящая зима. Неудивительно, ведь в горах всегда холодает быстрее.

Стоит отметить, что днем ранее на Попе Иване было гораздо теплее (+5 градусов по Цельсию). Как сообщали с Черногорского поста, погода была облачной, но временами выходило и солнце - это можно заметить на другом снимке. Ветер был относительно легким, до 2-3 метров в секунду.

Снег накрыл также Львовскую область, в частности утром 14 октября припорошило поселок Славское, расположенный неподалеку от горы Высокий Верх. Как и на горе Поп Иван, осадки пришли вместе с густым туманом, однако сугробов пока не намело.

Минувший сентябрь для Киева отметился рекордно высокой для этого месяца температурой и стал самым теплым за более чем 100 лет. В первый месяц осени температура в столице Украины была близка к летним показателям, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского.

По словам синоптиков, метеорологическая осень в Киеве еще не началась. В столице всего пять дней, с 18 по 20, а также 28 и 30 числа были осенними, а среднесуточная температура воздуха пока устойчиво остается выше 15 градусов.

«Среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла +18,4 °С, что превысило климатическую норму на целых 4,5 °С. Таким образом нынешний сентябрь в Киеве повторил рекорд 1909 года», – пояснили в обсерватории.

Кроме того, сентябрь оказался уникальным, потому что нынешний максимум температуры воздуха в Киеве зафиксировано 1 сентября: + 34,7 °С. Холодным было 19 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до + 6,9 °С.

Украинцам напомнили о том, что вскоре будут переводить стрелки часов на зимнее время. Это состоится в 04:00 -в ночь с 24 на 25 октября, то есть в последнее воскресенье октября.

При этом важно помнить, что стрелки часов необходимо перевести на час назад.

В Украине переход на зимнее время осуществляется согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 509 от 13.05.1996 "о порядке исчисления времени на территории Украины".

К слову, в 2020 году переходить на зимнее время будут в 71 стране мира. Среди них страны ЕС, Литва, Эстония, Латвия, Израиль, Великобритания, США, Канада, Австралия, Мексику, Иран и другие.

В то же время не будут переводить часы такие страны, как Россия, Китай, Южная Корея, Монголия, Индия, Япония, Бразилия, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Мальдивы, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Грузия и другие.

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