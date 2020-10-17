Украинцы ощутят на себе настоящую осеннюю погоду уже в ноябре

Как сообщает Politeka со ссылкой на ресурс Gismeteo, синоптики прогнозируют, что в ноябре на большей территории Украины будет пасмурно и дождливо, а температура воздуха, как дневная так и ночная, будет постепенно снижаться все больше и больше.

Кроме того, о приближении зимы напомнят первые морозы и снег, местами мокрый.

Предлагаем вам ознакомиться с долгосрочным прогнозом погоды в пяти крупнейших городах Украины.

Киев

Харьков

Одесса

Днепр

Запорожье

Напомним, осень резко сменит настроение, дожди атакуют новые области: кому не повезет с погодой.

Как сообщала Politeka, бабье лето снова порадует украинцев, но повезет не всем: какие области под ударом дождей.

Также Politeka писала, что бабье лето и дожди с туманами: погода разделит Украину, кому повезет больше остальных.