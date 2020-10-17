Украинцы ощутят на себе настоящую осеннюю погоду уже в ноябре
Как сообщает Politeka со ссылкой на ресурс Gismeteo, синоптики прогнозируют, что в ноябре на большей территории Украины будет пасмурно и дождливо, а температура воздуха, как дневная так и ночная, будет постепенно снижаться все больше и больше.
Кроме того, о приближении зимы напомнят первые морозы и снег, местами мокрый.
Предлагаем вам ознакомиться с долгосрочным прогнозом погоды в пяти крупнейших городах Украины.
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Киев
Харьков
Одесса
Днепр
Запорожье
Напомним, осень резко сменит настроение, дожди атакуют новые области: кому не повезет с погодой.
Как сообщала Politeka, бабье лето снова порадует украинцев, но повезет не всем: какие области под ударом дождей.
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