Относительно теплый атмосферный фронт пока не планирует уходить из Украины, но с погодой повезет не всем
Об этом в своем личном Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что 1 декабря будет облачным, а в некоторых регионах Украины возможны осадки.
В западных регионах будет сухо, а в других областях будет преобладать облачная и влажная погода.
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"Атмосферный фронт, который уже сегодня хозяйничает в Украине, завтра еще также задержится и обусловит осадки - дождь и снег - вдоль полосы от Черниговщины, Сумщины через Черкащину, через Кропивницкий с районами, до Одесской и Николаевской областей. Зацепит Винниччину и Киевщину. Все, что не вошло в этот перечень - без существенных осадков", - уверяет Диденко, публикуя свежий прогноз погоды на 1 декабря.
В большинстве областях температура будет колебаться от -2 до + 2 градусов, а существенные морозы наведаются на Запад: в прикарпатских областях до-5-11 градусов.
"В Киеве зима начнется влажной прохладной погодой - или туман, или даже днем может полетать небольшой снежок. 1-го декабря температура воздуха в течение суток в столице составит от -1 до +1", - резюмировала Диденко в своем Facebook.
В Гидрометцентре, в частности, ранее предупреждали, что зима в Украине будет аномально теплой, как в прошлом году.
Метеорологи объясняют это тем, что на погоду в Европе будут влиять, в первую очередь, Атлантический и Северный Ледовитый океаны, которые сейчас имеют очень высокую температуру.
А существенное похолодание украинцы уже почувствуют накануне Дня святого Николая.
Напомним, Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.
Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.
Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".