Погода в Украине 2 декабря заставит граждан «стучать зубами», помимо холодов их накроют снег с дождями

Таким является прогноз синоптиков, рассказывает Politeka.

На западной Украине сегодня осадков не будет, однако радоваться не стоит: столбик термометра покажет от -3 до +3 по Цельсию. А вот ночью резко похолодает, местами до -11 мороза.

Украинцам на севере стоит ожидать снега и небольших дневных морозов, вплоть до -3 по Цельсию. После захода солнца показатель опустится до -4 мороза.

В Киеве и пригороде сегодня будет обильно засыпать снегом, а декабрь «порадует» -2+1 градусом по Цельсию. А вот вечером синоптики прогнозируют от -1 до -4 со знаком «минус».

Центральным регионам повезет еще меньше: помимо холодов и снега, местами пройдет дождь. На улице будет от +1 до -1 по Цельсию. Ближе к вечеру ситуация изменится, похолодает до -4 мороза.

Аналогичная погода будет на юге Украины. Здесь ожидается от 2 до 6 по Цельсию. А вот после захода солнца похолодает до 0-3 градусов со знаком «плюс».

Без осадков сегодня останутся жители восточной части страны. Воздух будет в районе -1 и +1 градуса. А вот вечером похолодает до -2-4 мороза.

Напомним, Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.

Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".