Посреди осени в Украине выпал первый снег, который принес с собой заметное похолодание

Как стало известно Politeka.net, 14 октября снежные осадки накрыли Карпаты на границе Ивано-Франковской и Закарпатской области. Пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста опубликовала фото на странице в соцсети Facebook.

В среду утром на горе Поп Иван Черногорский прошел сильный дождь, который сопровождался мокрым снегом. Состоянием на 8:25 спасатели зафиксировали температуру в -4 градуса, а также густой туман, ограничивший видимость до 50 метров. Земля там присыпана снежной пеленой, судя по снимку, там уже бушует настоящая зима. Неудивительно, ведь в горах всегда холодает быстрее.

Стоит отметить, что днем ранее на Попе Иване было гораздо теплее (+5 градусов по Цельсию). Как сообщали с Черногорского поста, погода была облачной, но временами выходило и солнце - это можно заметить на другом снимке. Ветер был относительно легким, до 2-3 метров в секунду.

Снег накрыл также Львовскую область, в частности утром 14 октября припорошило поселок Славское, расположенный неподалеку от горы Высокий Верх. Как и на горе Поп Иван, осадки пришли вместе с густым туманом, однако сугробов пока не намело.

Напомним, осень резко сменит настроение, дожди атакуют новые области: кому не повезет с погодой.

Как сообщала Politeka, бабье лето снова порадует украинцев, но повезет не всем: какие области под ударом дождей.

Также Politeka писала, что бабье лето и дожди с туманами: погода разделит Украину, кому повезет больше остальных.