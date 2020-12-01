Дівчата з нового складу ВІА Гри спокусили пікантними нарядами і яскравою фотосесією

На офіційній сторінці групи в Instagram з'явився свіжий знімок, повідомляє Politeka.net. На фото нові солістки групи Ксенія Попова, Софія Тарасова і Уляна Синецька позували в незвичайних нарядах. Красуні вирішили "зметикувати на трьох" і забралися в машину.

Найгарячіше виглядала Уляна Синецька, яка позувала в мініатюрному топі з блискітками.

"Спасибі вам за 2 мільйони переглядів. Встановимо новий рекорд? Кліп за посиланням в профілі", - підписали фото автори аккаунта.

Всього за 20 хвилин пост колективу зібрав більше тисячі лайків. У коментарях дівчатам залишили масу приємних слів.

"Такі красиві дівчатка", «розкішні», «ми хочемо ще більше фото», "Вау, які", "співаєте ви дуже круто. З нетерпінням чекаємо ваших нових пісень», «всі нові якісь», «дівчатка готуйте нову пісню на січень», "красуні", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Костянтин Меладзе вже не в перший раз перезапускає проект. Як пояснював продюсер, саме зміна солісток допомагає колективу триматися на плаву більше 20 років. Для нової версії колективу були обрані дуже молоді дівчата, одна з яких навіть годиться Меладзе у внучки.

Нагадаємо, що палкі красуні з нової "ВІА Гри" змусили тремтіти, засвітивши зайве в тісних нарядах:"це справжня пожежа".

Як повідомляла Politeka, блондинка-красуня з нової ВІА Гри в мікрошортах показала, чим вразила Меладзе: "хто такі булочки спік?".

Також Politeka писала, що красуня з нової ВІА Гри показала себе і дівчаток в халатах і ліфчиках: «буде гаряче».