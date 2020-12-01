Співачка Ксенія Попова, з нового складу групи "ВІА Гра", довела публіку до екстазу пікантною фотосесією

Як передає Politeka.net, 24-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі знімки, на яких позувала в образі фанатки бейсболу, з відповідною шкіряною рукавичкою.

Ксенія постала в біло-рожевому мікрокобмінезоні, шортики якого ледве-ледве прикривали її пружний "горішок". Ззаду був вишитий напис "Viagra", а спереду наряд прикрасила шнурівка.

Блондинка повернулася до камери спиною, показуючи свою апетитну "гордість" з усіх ракурсів. Вона навіть присіла навпочіпки, виставивши ніжку вперед так, щоб "п'ята точка" вже точно прийняла найспокусливіший вигляд. Дівчина, безумовно, зробила все, щоб довести свою "придатність" для участі у "ВІА Грі".

Користувачі кинулися коментувати побачене, не шкодуючи компліментів. Правда, деяким здалося, що все ж образ співачки недотягує до рівня дітища Константина Меладзе, продюсера "ВІА Гри".

"Клас 👍красуня ❤️❤️❤️"

"Ти просто...🔥 🔥 🔥НЕМАЄ СЛІВ!😭❤️"

"Хто такі булочки випік?"

"Ну дуже сексі 🔥 😍 "

"А тим часом у кліпа на пісню "Рикошет" вже мільйон 😻 😻 😻 Ксюю, кохана, пишаюся! 🖤"

"Яка ж ти кішечка 🔥 🔥 🔥 "

"Стиль прям🔥 ось з ким з ким, а з тобою я б зіграла в бейсбол"

"Супер крихітка! 🔥 Найкраща!"

"Дуже ніжно і в той же час сексуально, без зайвої вульгарності. Це явно кращий склад групи, для мене точно. Ксюша ти богиня"

"Ну це все, крім Віагри 😂 ну "БЛлестящие" або "Фабрика", але явно не Віагра"

"Ваууууу ефектно ефектно 🔥"

"Яка солоденька тут, спортивна!😍🔥"

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