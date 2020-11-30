Українка з нового складу ВІА Гри Софія Тарасова показала спокусливі кадри з бекстейджу зйомок їх нового кліпу
Співачка поділилася фото і відео на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.
На кадрах Тарасову, а також її одногрупниць Уляну Синецьку і Ксенію Попову можна побачити в їх спокусливих образах з кліпу.
Дівчата позують в млосних позах і відвертих нарядах. На різних кадрах вони з'являються в майках, ліфчиках, коротких шортиках на зав'язках і з битами в руках. Також на деяких кадрах дівчата постають в одних халатах.
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"Головне - це зростання. Не забуваємо про це і рухаємося в напрямку вічного вдосконалення. себе, музики і візуалізації", - написала Тарасова.
Шанувальники дівчат тут же відреагували на її пост.
"Чекаємо кліп, буде гаряче", "чудова", "красуні", "а ми вас любимо і підтримуємо на цьому шляху", "які ж ви красуні", "ти молодець Соня. Дуже рада за тебе!!", "Сонечка, ти така розумниця, захоплююся тобою", - пишуть коментатори.
Раніше ми писали, що Костянтин Меладзе в новому кліпі, ймовірно, вирішив зробити акцент на красі молодих дівчат, але сама задумка кліпу сподобалася не всім фанатам ВІА Гри.
Шанувальники завалили відео на Youtube гнівними коментарями і дивуються, навіщо Меладзе змусив нових дівчат з групи грати в бейсбол. Але були й такі коментатори, яким сподобалася чергова робота продюсера.
Нагадаємо, блондинка-красуня з нової "ВІА Гри" пробудила дорослі мрії, притулившись до мокрих подружок.
Як повідомляла Politeka, роздягнені дівиці з нового складу ВІА Гри жорстко осоромилися з першим кліпом.
Також Politeka писала, що палкі красуні з нової "ВІА Гри" змусили тремтіти, засвітивши зайве в тісних нарядах.