Девушки из нового состава ВИА Гры соблазнили пикантными нарядами и яркой фотосессией

На официальной странице группы в Инстаграм появился свежий снимок, сообщает Politeka.net. На фото новые солистки группы Ксения Попова, София Тарасова и Ульяна Синецкая позировали в необычных нарядах. Красотки решили «сообразить на троих» и забрались в машину.

Горячее всех выглядела Ульяна Синецкая, которая позировала в миниатюрном топе с блестками.

«Спасибо вам за 2 миллиона просмотров. Установим новый рекорд? Клип по ссылке в профиле», - подписали фото авторы аккаунта.

Всего за 20 минут пост коллектива собрал более тысячи лайков. В комментариях девушкам оставили массу приятных слов.

«Такие красивые девочки», «роскошные», «Мы хотим ещё больше фото», «Вау, какие», «Поете вы очень круто. С нетерпением ждем ваших новых песен», «Все новые какие-то», «Девочки готовьте новую песню на январь», «Красотки», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Константин Меладзе уже не в первый раз перезапускает проект. Как объяснял продюсер, именно смена солисток помогает коллективу держаться на плаву более 20 лет. Для новой версии коллектива были выбраны очень молодые девушки, одна из которых даже годится Меладзе во внучки.

Напомним, что жаркие красотки из новой «ВИА Гры» заставили трепетать, засветив лишнее в тесных нарядах: «Это настоящий пожар».

Как сообщала Politeka, блондинка-красотка из новой ВИА Гры в микрошортах показала, чем сразила Меладзе: "Кто такие булочки испёк?".

Также Politeka писала, что красотка из новой ВИА Гры показала себя и девочек в халатах и лифчиках: «Будет горячо».