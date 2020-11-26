Новий склад групи «ВІА Гра» вразили шанувальників, застигши заради кадру в спокусливій позі

Як повідомляє Politeka, фотографія була опублікована на сторінці в Instagram.

Так, на фотографії дівчини позують на спеціальному стенді, елегантно демонструючи достоїнства фігури на камеру. Одна з красунь в міні-шортах, засвітивши явно зайве в кадр.

"Це справжня пожежа», «буде круто», «дуже чекають ваш виступ», «дуже сильно чекаємо», «ура – ви прекрасні", " залишилося ще трохи й... Напевно буде суперкліп", - пишуть користувачі Мережі.

До цього ми розповідали, що новий склад ВІА Гри продовжує інтригувати шанувальників похмурими знімками в спокусливих образах.

Не так давно відомий продюсер Костянтин Меладзе оголосив про перезапуск популярного поп-проекту з новим складом. Тепер нові солістки групи Ксенія Попова, Софія Тарасова і Уляна Синецька готуються до випуску свого першого кліпу. На сторінках Меладзе і самої групи з'явилося нове тизер-фото напередодні прем'єри.

На знімку дівчата сидять в загадковому напівтемряві. Всі троє позують в коротких спідницях, блузках або топіках. Їх шкіра і волосся виглядають злегка вологими.

Нагадавши, у новій "ВІА Грі" розповіли, що їм нашіптує Віра Брежнєва.

Як повідомляла Politeka, Нова " ВІА Гра "переборщила з пристрастю в маєчках і шортиках, суперечливі кадри:"Меладзе пора зав'язати".

Також Politeka писала, що Віра Брежнєва без одягу показала, чим вона краща за будь-яку «ВІА Гри".