Відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи посвітила бюстом поруч з подружкою
Зірка в жовтні оголосила про те, що чекає дитину, пише Politeka.net. Тепер красуня часто публікує знімки з животом, проте користувачі мережі згадують її старі образи.
Так, в одній з фан-груп опублікували знімок, на якому модель позує в смарагдовій маєчці на тонких бретельках. Примітно, що красуня не одягла білизни під настільки відвертий наряд. З величезних вирізів з боків виставився пружний бюст. Декольте маєчки було також занадто сміливим - перед такою спокусницею ніхто не встоїть.
Красуня через плече одягла сумочку з принтом зміїної шкіри. Кільця у вухах теж доповнили образ.
Ймовірно, зірка була без макіяжу, її губи не виблискували особливим блиском, як зазвичай бувало.
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За годину пост зібрав десятки лайків і жодного коментаря, адже група поки зовсім непопулярна.
Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи позувала в білому бікіні, верхня частина якого була на мотузочках. Красуня стояла на пляжі і хвалилася засмагою, а також пружним бюстом, який був практично не прикритий. Волосся дівчина залишила розпущеним, а доповнила образ золотими прикрасами на шиї.
Користувачі мережі написали в бік її форм багато приємного.
Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи вдягла толстовку, в якій проглядався животик. Доповнили образ золоті сережки у вухах.
Красуня зробила собі гульку, а на її обличчі, ймовірно, не було макіяжу. Зірка їла невеликий рулетик з сиром і родзинками.
Модель позувала біля вікна, за яким можна розглянути багатоповерхові будинки.
Нагадавши, розкішна Емілі Ратаковськи засвітила апетитний бюст під прозорою тканиною
А ще Politeka писала, що пекуча Ратаковськи "ошпарила" своїми апетитними видами в міні-сукні з декольте
Також Politeka повідомляла, що Ратаковськи ледь втримала купальник на своїх "неслухняних" формах