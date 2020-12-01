Відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи посвітила бюстом поруч з подружкою

Зірка в жовтні оголосила про те, що чекає дитину, пише Politeka.net. Тепер красуня часто публікує знімки з животом, проте користувачі мережі згадують її старі образи.

Так, в одній з фан-груп опублікували знімок, на якому модель позує в смарагдовій маєчці на тонких бретельках. Примітно, що красуня не одягла білизни під настільки відвертий наряд. З величезних вирізів з боків виставився пружний бюст. Декольте маєчки було також занадто сміливим - перед такою спокусницею ніхто не встоїть.

Красуня через плече одягла сумочку з принтом зміїної шкіри. Кільця у вухах теж доповнили образ.

Ймовірно, зірка була без макіяжу, її губи не виблискували особливим блиском, як зазвичай бувало.

За годину пост зібрав десятки лайків і жодного коментаря, адже група поки зовсім непопулярна.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи позувала в білому бікіні, верхня частина якого була на мотузочках. Красуня стояла на пляжі і хвалилася засмагою, а також пружним бюстом, який був практично не прикритий. Волосся дівчина залишила розпущеним, а доповнила образ золотими прикрасами на шиї.

Користувачі мережі написали в бік її форм багато приємного.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи вдягла толстовку, в якій проглядався животик. Доповнили образ золоті сережки у вухах.

Красуня зробила собі гульку, а на її обличчі, ймовірно, не було макіяжу. Зірка їла невеликий рулетик з сиром і родзинками.

Модель позувала біля вікна, за яким можна розглянути багатоповерхові будинки.

Нагадавши, розкішна Емілі Ратаковськи засвітила апетитний бюст під прозорою тканиною

А ще Politeka писала, що пекуча Ратаковськи "ошпарила" своїми апетитними видами в міні-сукні з декольте

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