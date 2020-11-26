Модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски блеснула совершенными формами в купальнике
Модель в прошлом месяце показала свой округлившийся живот и рассказала о беременности, пишет Politeka.net. Пользователи сети вспоминают фигуру знаменитости до ее интересного положения.
В этот раз красотку вспомнили в черном купальнике. Звезда позировала сидя, обтянув свою совершенную фигуру черной тканью на трех завязочках.
Купальник держался на груди, и, казалось, немного с нее сползает, что придавало кадру пикантности. Грудь соблазнительно смотрелась в кадре, и тем самым притягивала взгляд.
Вырез купальника, оголяющий ее ягодицы, позволил посмотреть насколько пятая точка упругая.
Орбакайте без штанов поразила бесстыдством под елкой, Пугачевой лучше не смотреть: "Что это?"
"Вот она, настоящая мама": дети Пугачевой и Галкина не смогли скрыть нежности к красотке-брюнетке, в Сети раскрыли ее имя
Разведенная Кристина Асмус приласкала себя на камеру, запустив руки в штаны: "Что это было ваще?"
Раскрыта причина рака у Заворотнюк, которая порвала все связи с подругами: "Она сама уже поняла, что..."
Красотка закинула волосы набок и страстно посмотрела в камеру, приоткрыв губы.
За три часа пост в фан-группе собрал почти 100 лайков и немного комментариев в виде смайликов. Так и хочется сказать, что она божественная.
Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски была в блестящем мини-платье. Наряд оголил ровные красивые ножки модели, выглядевшие просто восхитительно.
Также нельзя не посмотреть на глубину декольте наряда. Грудь в вырезе смотрелась очень соблазнительно.
Красотка смотрела в камеру, завораживая своим взглядом.
Напомним, Эмили Ратаковски позировала в полупрозрачном халатике без белья.
Красотка приоткрыла одежду, сверкнув оголенными прелестями, а тем временем из-под прозрачной ткани едва ли не показывалось самое интимное.
Модель впечатлила формами на столь жарком селфи. К тому же изысканное украшение на шее притягивало еще больший взгляд к декольте.
Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.
Как Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе