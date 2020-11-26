Модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски блеснула совершенными формами в купальнике

Модель в прошлом месяце показала свой округлившийся живот и рассказала о беременности, пишет Politeka.net. Пользователи сети вспоминают фигуру знаменитости до ее интересного положения.

В этот раз красотку вспомнили в черном купальнике. Звезда позировала сидя, обтянув свою совершенную фигуру черной тканью на трех завязочках.

Купальник держался на груди, и, казалось, немного с нее сползает, что придавало кадру пикантности. Грудь соблазнительно смотрелась в кадре, и тем самым притягивала взгляд.

Вырез купальника, оголяющий ее ягодицы, позволил посмотреть насколько пятая точка упругая.

Красотка закинула волосы набок и страстно посмотрела в камеру, приоткрыв губы.

За три часа пост в фан-группе собрал почти 100 лайков и немного комментариев в виде смайликов. Так и хочется сказать, что она божественная.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски была в блестящем мини-платье. Наряд оголил ровные красивые ножки модели, выглядевшие просто восхитительно.

Также нельзя не посмотреть на глубину декольте наряда. Грудь в вырезе смотрелась очень соблазнительно.

Красотка смотрела в камеру, завораживая своим взглядом.

Напомним, Эмили Ратаковски позировала в полупрозрачном халатике без белья.

Красотка приоткрыла одежду, сверкнув оголенными прелестями, а тем временем из-под прозрачной ткани едва ли не показывалось самое интимное.

Модель впечатлила формами на столь жарком селфи. К тому же изысканное украшение на шее притягивало еще больший взгляд к декольте.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

Как Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе