Модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски показала идеальные формы в мини-платье

Модель в прошлом месяце рассказала, что забеременела от своего мужа, пишет Politeka.net. Теперь красотка регулярно балует поклонников снимками с круглым животом.

Однако пользователи сети в своих фан-страницах публикуют архивные фото звезды. Так, в одной из групп появился снимок Ратаковски в блестящем мини-платье. Наряд оголил ровные красивые ножки модели, выглядевшие просто восхитительно.

Также нельзя не посмотреть на глубину декольте наряда. Грудь в вырезе смотрелась очень соблазнительно.

"Огнеопасная" красотка позировала, вероятно, в зеркальном лифте. Она похвасталась красивым изгибом талии, опершись рукой о стену.

Ратаковски распустила волосы и смотрела в камеру, приоткрыв губы.

За час пост собрал всего три десятка лайков, ведь группа только набирает популярность. Стоит отметить, что подобные фото на оригинальной странице модели получают моментально тысячи лайков.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски стояла в крохотном бикини. Звезда позировала крупным планом, при этом были запечатлены ее красивые округлости.

Купальник натянулся на тончайших бретельках, которые тянулись к затылку.

Звезда завершила образ светлой шляпкой на голове и распустила волосы.

Напомним, Эмили Ратаковски позировала в прозрачном топе и крохотном купальнике, который эффектно оголяет ее беременный живот. Поклонники знаменитости пришли в «дикий» восторг от увиденного.

«Не только плавание, но и брюки с подкладкой и подходящие футболки, чтобы сохранять свежесть до конца года в городе и на пляже», - говорится в сообщении.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

Также Politeka писала, что Ратаковски разделась и без стеснения показала, чем ее наградила природа.

Как Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе