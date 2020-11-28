Модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски соблазнила формами, развалившись на постели
Модель Эмили Ратаковски завоевала сердца миллионов фанатов, которые не устают вспоминать ее горячие образы, пишет Politeka.net.
В этот раз пользователи сети вспомнили один из жарких образов звезды до ее беременности.
На снимке модель лежала на кровати в полупрозрачном платье с красивой вышивкой. Вырезы по бокам придавали образу особой пикантности. Было заметно, что модель решила не надевать белья, а ее прелести могли выскочить.
Кроме того, юбка платья имела разрез, из которого выставилась красивая стройная ножка.
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Звезда лежала, глядя в камеру из-под пышных ресниц. Ее пухлые губы были подчеркнуты красной помадой.
Модель закинула волосы наверх и погладила себя рукой по голове.
Фото получилось очень жарким и завораживающим, а модель, можно сказать, для кого-то просто идеал женщины.
Фан-группа только набирает популярность, поэтому посты в ней собирают мало лайков. Указанная публикация за 40 минут получила всего пять отметок "Нравится" и несколько комментариев в виде смайликов.
Напомним, Эмили Ратаковски предстала в купальнике, который держался на груди, и, казалось, немного с нее сползает, это придавало кадру пикантности. Грудь соблазнительно смотрелась в кадре, и тем самым притягивала взгляд.
Вырез купальника, оголяющий ее ягодицы, позволил посмотреть насколько пятая точка упругая.
Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски стояла в крохотном бикини. Звезда позировала крупным планом, при этом были запечатлены ее красивые округлости.
Купальник натянулся на тончайших бретельках, которые тянулись к затылку.
Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.
Как Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе