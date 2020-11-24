Модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски, поразила объемом прелестей в крохотном купальнике

Звезда недавно объявила о своей беременности, публикуя фото с уже большим животом, пишет Politeka.net. Однако поклонники все еще не могут забыть старые образы знаменитости и размещают ее архивные снимки в своих группах.

Так, в одной из таких групп появился снимок, на котором Ратаковски стояла в крохотном бикини. Звезда позировала крупным планом, при этом были запечатлены ее красивые округлости.

Купальник натянулся на тончайших бретельках, которые тянулись к затылку.

В вырезе можно было взглянуть на пышную грудь модели. Бюст смотрелся очень эффектно и "сочно".

Звезда завершила образ светлой шляпкой на голове и распустила волосы. На ее лице не было макияжа, лишь черная подводка подчеркнула вырез глаз.

За 14 часов пост собрал более 100 лайков и мало комментариев, в основном, в виде смайликов.

"Вау, какая роскошь", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски позировала в совершенно домашнем стиле, совсем не такая, как ее привыкли видеть на красных дорожках.

Звезда надела толстовку, в которой проглядывался животик. Дополнили образ золотые серьги в ушах.

Красотка сделала себе гульку, а на ее лице, вероятно, не было макияжа.

Напомним, на архивном кадре Эмили Ратаковски была запечатлена вместе с другими моделями в гримерке. Судя по всему, одна из моделей сделала селфи в зеркале, пока остальные готовились к показу.

Модель предстала перед поклонниками в белом платье с максимально рискованным декольте, кажется, что ее грудь готова выскочить наружу от любого неосторожного движения.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

Как Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе