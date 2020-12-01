З 1 грудня в Україні зросла мінімальна пенсія, яка тепер становитиме 1769 гривень

Втім, це не останнє підвищення виплат пенсіонерам. Як пише liga.net, у 2021 році Кабмін запланував п'ятиступінчасте підвищення пенсій.

Так, вже в січні слідом за зростанням мінімальної зарплати підскачут пенсії пенсіонерів, старше 65 років зі стажем 30/35 років (жінки/чоловіки). Пенсії зростуть до 2400 гривень.

1 березня Кабмін запланував індексацію пенсій приблизно на 11%.

У квітні відбудеться автоматичний перерахунок виплат тим пенсіонерам, які працюють. Буде враховуватися розмір зарплати, а також збільшений стаж.

Влітку, 1 липня виплати пенсіонерів, старше 65 років з необхідним стажем зростуть до 2600 гривень. Це пов'язано з черговим підвищенням мінімалки. Крім цього, з 1 липня Кабмін обіцяв доплачувати по 400 гривень пенсіонерам у віці 75-80 років. Мінімальна пенсія для цієї групи пенсіонерів при мінімальному стажі (20/25 років) буде не менше 2500 гривень.

Також, за словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, пенсіонери віком старше 80 років отримуватимуть доплати в сумі 500 гривень. Мінімальна пенсія для цієї групи українців складе не менше 2600 гривень.

При цьому самотні пенсіонери старше 80 років отримуватимуть не менше 3342 гривень.

Останнє підвищення заплановане на грудень 2021 року. Мінімальну пенсію підвищать до 1934 гривень.

Заплановано також підвищення різних надбавок і доплат для чорнобильців, інвалідів війни та людей з наднормативним стажем.

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