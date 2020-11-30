Під кінець року жителів України змушують платити податки з підприємств, яких навіть не існує

Як стало відомо Politeka.net, "листи щастя" від фіскальної служби з повідомленнями про заборгованості, як ФОП, почали отримувати люди, які не ведуть бізнес. Журналісти програми "Сьогодні" на телеканалі "Україна" повідомляють про нову схему.

Рік добігає кінця, і фізичним особам-підприємцям потрібно традиційно платити єдиний соціальний внесок. Цей спеціальний податок має на увазі цілий комплекс платежів, які направляються до Фонду страхування по безробіттю і Пенсійного фонду.

Олена Кощієнко із Запоріжжя розповіла, що отримала ДФС звісточку з вимогою заплатити в казну 35,5 тисячі гривень і загрозою примусового стягнення. Одержувач вирушила розбиратися в місцеве відділення податкової служби, там жінці повідомили, ніби вона з 1994 року зареєстрована, як підприємець, і тепер прийшов час платити за рахунками. Їх не збентежив той факт, що за 26 років до цього про ФОП ніхто не згадував.

Довести свою непричетність виявилося дуже складно, адже в реєстраційному центрі документи "загубилися" через термін давності. Навіть якщо вдасться знайти дані в архівах, просто так українцям їх не видають. Адвокат Михайло Ілляшев пояснив, що потрібно йти до правоохоронців і подавати заяву:

"У цьому випадку стоятиме питання про кримінальну відповідальність державного реєстратора, який це зробив".

Олена Кощієнко додала, що в податковій відмовляють заявляти в поліцію і пропонують свою допомогу, проте вимагають сплатити мінімальну суму.

"Це близько двох тисяч гривень. І там шість заяв. Тобто я пишу заяву, проплачую мінімальний податок, і так шість разів", - обурилася мешканка Запоріжжя.

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