У грудні українцям підвищать прожитковий мінімум, а разом з ним зростуть і пенсії для деяких категорій

Як стало відомо Politeka.net, після нововведень частина пенсіонерів отримає надбавку в 0,5 тисячі гривень, а "мінімалка" по виплатах виросте всього на 57 гривень. Експерти в коментарі виданню "Обозреватель" розповіли, кого торкнуться зміни і чому виходить такий великий розрив у Сумах.

З 1 грудня в Україні загальний прожитковий мінімум стане 2189 грн, надбавки зростуть з 17,2 до 17,69 гривень, мінімальна пенсія - з 1720 до 1769 гривень, а громадяни з максимальною пенсією отримають надбавку в 570 гривень - з 17 210 до 17 690 гривень. На цьому рівні показник протримається до липня 2021-го, не будуть рости і мінімальні пенсії, зарплати деяких бюджетників.

Співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко зазначила, що в 2005 році людям, які втратили працездатність, встановили мінімальну пенсію в розмірі прожиткового мінімуму. Після цього довгий час законодавчий мінімум і фактичний, необхідний людині для нормального проживання, були близькі, проте все змінилося в початком війни на Сході.

"Прожитковий мінімум у держбюджеті був заморожений і гарантії не переглядалися. А ціни зросли майже в два рази. Тому сформувався такий величезний розрив", - заявила Ткаченко.

Голова Рахункової палати Валерій Лацкан вважає, що політику визначення прожиткового мінімуму, адже вже зараз фактичний розмір становить 3763 гривень:

"Це в 1,6 рази перевищує розмір, визначений урядом на грудень поточного року".

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