З приходом зими українців чекають значні зміни, пов'язані з пенсіями та іншими соціальними виплатами

Як передає Politeka.net, з 1 грудня в Україні планово підвищать загальний прожитковий мінімум до 2189 гривень, для дітей до 6 років - 1921 грн, від 6 до 18 – 2395 грн, для непрацездатних – 1769 грн,
для працездатних - 2270 грн. У зв'язку з цим уряд перерахує все, що розраховується за цим показником.

В першу чергу, перерахують пенсії, які безпосередньо залежать від мінімуму. Так з грудня надбавки для пенсіонерів зростуть зростуть з 17,2 до 17,69 гривень, мінімальна пенсія - з 1720 до 1769 гривень, а максимальна - з 17 210 до 17 690 гривень. Такі суми пенсіонери отримуватимуть аж до липня наступного року.

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Безробітним жінкам підвищать оплату декретної відпустки, яка за законом становить 25% від прожиткового мінімуму. З 1 грудня 2020 року ця сума зросте до 2383 гривні, наступне підвищення заплановане з 1 липня – до 2635 гривень.

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гривня виплати зарплата

З 1 грудня 2020 року Нацбанк вводить в Україні нові гроші. Регулятор введе в обіг монети номіналом 5 і 10 гривень. П'ятигревневу випускають тиражем в 35 тисяч, на ній зображено місто Слов'янськ, що на Донбасі. Інша монета номіналом 10 гривень присвячена Самуїлу Величку, козацькому літописцю, що висвітлив історичні події середини XVII-початку XVIII століть.

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Після запуску газового ринку в Україні тепер кожен місяць змінюються, вже відомо, кому і скільки доведеться платити в грудні. "Нафтогаз" встановила тариф для населення в розмірі 6,33 гривні за кубометр. В результаті вартість опалення будинку площею в 70 квадратів складе близько 487 грн. Середня вартість газу від постачальників залишилася на рівні - 7,16 гривень за кубічний метр, лише три компанії вирішили підвищити ціни на свої послуги.

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