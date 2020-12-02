Філіп Кіркоров похвалився святкуванням дня народження своєї дочки Алли-Вікторії

Співак виклав на своїй сторінці в Instagram свіже відео з дітьми, передає Politeka.net.

«У перший день зими за традицією відзначаємо День Народження Алли-Вікторії 🥳Нам 9 років! Час сюрпризів! Свято починається!..",- написав Король російської естради.

Дівчинка виглядає дуже ошатною. Її волосся укладені локонами. Іменинниця одягнена в рожеву спідницю і светр. У такому вбранні вона виглядає немов справжня принцеса. При цьому Алла-Вікторія копія батька.

На кадрах відображено, як Алла-Вікторія виходить з авто, піднімається сходами до батька і брата Мартіна, які її вже чекають.

"Тепер робимо сестричці сюрприз", - каже артист.

Дівчинці зав'язують очі і заводять в будинок, де вже прикрашено до Нового року.

Потім Кіркоров з дітьми відправляються з ще однієї ялинці, але яка росте у дворі.

"Перше грудня, перший день зими, білий сніг. Ми все починаємо з білого листа. І нехай ця ялинка горить. І нехай виконуються всі бажання", - радісно сказав Кіркоров.

Відзначимо, на святкуванні присутній і дідусь – Бедрос Кіркоров.

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