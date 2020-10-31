Российский певец Филипп Киркоров удивил внешним видом на вечеринке у рэпера Моргенштерна

Как передает Politeka.net, поп-король российской эстрады пришел на открытие ресторана рэпера. Он был одет в брендовую куртку оранжевого цвета. Для комплекта он надел такую же кепку и взял с собой сумку в тон. Вниз артист надел белые джинсы с дырками на коленях.

О своем выходе в свет певец сообщил у себя в Инстаграм. Киркоров публиковал сторис, показывая, что он отдыхает с Тимати и Егором Кридом. Артист был очень веселым и вел себя эмоционально. Похоже, 55-летний артист чувствовал себя комфортно на молодежной тусовке.

Позже, на официальной странице ресторана KAIF Provenance появился снимок артиста. Он сидел на диванчике, открыв рот. Выглядел Киркоров немного дезориентированным. Лицо артист прикрыл солнцезащитными очками.

«Мужик ты чего? Открыл рот и молчит!», - подписали фото авторы аккаунта.

Стоит отметить, что в последнее время артист часто становится гостем публичных мероприятий. Недавно он посетил спектакль, в котором сыграла его подруга, российская комедиантка и ведущая Екатерина Варнава.

Киркоров был одет в стильный черно-белый пиджак с ярким узором, черную рубашку и брюки.

Напомним, как выглядит лысеющий Киркоров без парика, кадры печального конфуза: "Уже видны...".

Как сообщала Politeka, 55-летнего Киркорова уличили в пьянстве, таким поп-короля давно не видели: "Крутой движ!".

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