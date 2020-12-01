Відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", показала себе у вигідному ракурсі

На фото Світлана позує в штанях і корсеті, а на голові можна побачити фехтувальну маску. Зірка доповнила образ рукавичками, а в одній руці тримала шпагу. Ходченкова розвернулася спиною і показувала ідеальну рельєфну спину. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Боже, ось коли видно грамотна робота фітнес-тренера. Ідеальний рельєф", - підписано було фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже кадр був викинутий в сторіс Instagram.

Повідомлялося, що російська актриса і зірка фільмів "Квартал 95" Світлана Ходченкова показала себе в новому витонченому образі.

Так, актриса опублікувала на своїй сторінці портретне фото, на якому можна побачити гарний вечірній макіяж і витончені прикраси.

Ми писали, що 37-річна російська актриса Світлана Ходченкова, яка зіграла у фільмах «Квартал 95», стала гостей фотоінтерв'ю, в якому розповіла про свої проекти і Особистому.

Він опублікував серію фото з Ходченковою, які зробив під час інтерв'ю. Світлана зробила неймовірно красиву укладку. Її кучері прикрашали витончене обличчя, перетворюючи її на справжню лісову німфу.

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