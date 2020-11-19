Российская актриса и звезда фильмов "Квартал 95" Светлана Ходченкова заинтриговала фанатов

Новая публикация появилась в микроблоге звезды в Instagram.

Так, в соцсетях появилось короткое черно-белое видео, на котором Светлана Ходченкова позирует на фоне стены.

Мужчина, снимающий ролик, спрашивает у актрисы, о чем будет новый фильм, на что российская звезда отвечает: "Секс против феминизма".

Для эффектного видеоролика актриса подобрала длинное платье ниже колен и эффектную прическу.

"Вчера поснимали кое-что", - коротко подписала Светлана Ходченкова новый ролик в своем микроблоге.

Звезда фильмов "Квартал 95" заинтриговала поклонников, из-за чего они засыпали ее лестными комментариями.

"Наконец-то интересное кино будет!", "Богиня", "Голос такой уставший, то ли от секса, то ли от феминизма", "Красивая такая", "Лучшая", "Идеальная", "Светлана, вы так искренне и естественно играете в "Казанова", что остаётся просто любоваться", "Светочка, Вы - прелесть!", "Хороша! Как прекрасно когда и ум и талант и красота все вместе ! Это редко", - написали они под публикацией Ходченковой.

Ранее мы рассказывали, что Светлана Ходченкова лишила мужчин дара речи.

На опубликованном фрагменте героиня Ходченковой снимает легкий халат и шляпу, а затем, оставшись в одном красном купальнике, направляется к бассейну. При этом, находящиеся рядом мужчины смотрят ей вслед с открытыми ртами, не в состоянии вымолвить и слово

«Светлана вы просто великолепны в этом сериале) вы всегда разная) настоящая актриса)», «Светлана вы просто великолепны в этом сериале) вы всегда разная) настоящая актриса)», " Светлана здесь, ух, жара" - отреагировали они.

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