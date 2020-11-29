Российская актриса и звезда фильмов "Квартал 95" Светлана Ходченкова заинтриговала фанатов новым кавалером

Как передает Politeka.net, новые снимки актриса опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Фотографии с премьеры «На острие»", - сообщила в подписи Ходченкова.

На кадре актриса предстала в полупрозрачной блузке и черных брюках в компании не менее известного коллеги Александра Петрова.

Поклонники Светланы восхитились кадрами и даже заподозрили связь между актерами.

"Леди и бродяга", "Фото с любимым актером?) Ваш хэштег)", " Ваш фильм и игра потрясающие. Сегодня была в кино. Сильный. Эмоциональный. Со смыслом. Браво!", " Прекрасные, красивые и безумно талантливые! Две звезды!", "Пара на загляденье", "Какие милые. Вы вместе???", - писали в комментариях под постом.

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Ранее актриса опубликовала снимок, на котором позировала в белом платье с корсетом и рукавами-"фонариками". Светлана задрала пышную юбку, оголив прелестные ножки. Девушка отвела руки назад, а шею вытянула вперед - заметно, как напряглись ее мышцы.

Напомним, что Светлана Ходченкова потрясла формами в алом топе без белья: "Шикарна!".

Как сообщала Politeka, Светлана Ходченкова свела с ума соблазнительным декольте: "Завораживаешь".

Также Politeka писала, что Светлана Ходченкова ошеломила новым образом: «Ну прям девчонка студентка».