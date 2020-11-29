Российская актриса и звезда фильмов "Квартал 95" Светлана Ходченкова заинтриговала фанатов новым кавалером
"Фотографии с премьеры «На острие»", - сообщила в подписи Ходченкова.
На кадре актриса предстала в полупрозрачной блузке и черных брюках в компании не менее известного коллеги Александра Петрова.
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Ранее актриса опубликовала снимок, на котором позировала в белом платье с корсетом и рукавами-"фонариками". Светлана задрала пышную юбку, оголив прелестные ножки. Девушка отвела руки назад, а шею вытянула вперед - заметно, как напряглись ее мышцы.
Напомним, что Светлана Ходченкова потрясла формами в алом топе без белья: "Шикарна!".
Как сообщала Politeka, Светлана Ходченкова свела с ума соблазнительным декольте: "Завораживаешь".
Также Politeka писала, что Светлана Ходченкова ошеломила новым образом: «Ну прям девчонка студентка».