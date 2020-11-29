Российская актриса и звезда фильмов "Квартал 95" Светлана Ходченкова заинтриговала фанатов новым кавалером

Поклонники Светланы восхитились кадрами и даже заподозрили связь между актерами.





"Леди и бродяга", "Фото с любимым актером?) Ваш хэштег)", " Ваш фильм и игра потрясающие. Сегодня была в кино. Сильный. Эмоциональный. Со смыслом. Браво!", " Прекрасные, красивые и безумно талантливые! Две звезды!", "Пара на загляденье", "Какие милые. Вы вместе???", - писали в комментариях под постом.