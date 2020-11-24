Известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", показала себя в необычном образе

На фото Ходченкова позировала в платье, только верх которого можно увидеть на фото. Зато хорошо заметно большое декольте красавицы. Актриса смотрела в объектив камеры, а образ дополнила ярким мейкапом и золотыми серьгами в виде колец. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"В ожидании.....", - подписала фотографию Ходченкова.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, но так и хочется добавить: "Фантастическая".

Российская актриса и звезда фильмов "Квартал 95" Светлана Ходченкова заинтриговала фанатов.

Мужчина, снимающий ролик, спрашивает у актрисы, о чем будет новый фильм, на что российская звезда отвечает: "Секс против феминизма". Для эффектного видеоролика актриса подобрала длинное платье ниже колен и эффектную прическу.

"Вчера поснимали кое-что", - коротко подписала Светлана Ходченкова новый ролик в своем микроблоге.

Мы писали, что российская актриса Светлана Ходченкова поразила красотой в черном платье.

Так, красотка присутствовала на премьере нового фильма со своим участием. Для «выхода в свет» знаменитость выбрала черное облегающее платье, а идеальная прическа лишь добавила пикантности фотографии.

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